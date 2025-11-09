Prix de Spacebucks aujourd'hui

Le prix de Spacebucks (SBX) en direct est actuellement de --, avec une variation de 4.21 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SBX en USD est de -- par SBX.

Spacebucks se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 564,556 et une offre en circulation de 1000.00M SBX. Au cours des dernières 24 heures, SBX a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00324161, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, SBX a varié de -- au cours de la dernière heure et de +13.71% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Spacebucks (SBX)

Capitalisation boursière $ 564.56K$ 564.56K $ 564.56K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 564.56K$ 564.56K $ 564.56K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Spacebucks est de $ 564.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SBX est de 1000.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 564.56K.