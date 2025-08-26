Informations sur le prix de SparkDEX (SPRK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0354572 $ 0.0354572 $ 0.0354572 Bas 24 h $ 0.03812689 $ 0.03812689 $ 0.03812689 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0354572$ 0.0354572 $ 0.0354572 Haut 24 h $ 0.03812689$ 0.03812689 $ 0.03812689 Sommet historique $ 0.04726344$ 0.04726344 $ 0.04726344 Prix le plus bas $ 0.01998888$ 0.01998888 $ 0.01998888 Variation du prix (1 h) +0.82% Changement de prix (1J) -5.55% Variation du prix (7 j) -12.04% Variation du prix (7 j) -12.04%

Le prix en temps réel de SparkDEX (SPRK) est de $0.03589527. Au cours des dernières 24 heures, SPRK a évolué entre un minimum de $ 0.0354572 et un maximum de $ 0.03812689, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPRK est $ 0.04726344, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01998888.

En termes de performance à court terme, SPRK a évolué de +0.82% au cours de la dernière heure, -5.55% sur 24 heures et de -12.04% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SparkDEX (SPRK)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 35.93M$ 35.93M $ 35.93M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de SparkDEX est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPRK est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 35.93M.