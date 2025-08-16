Qu'est-ce que Speedrun (RUN)

The world's first platform where people complete wild, real-life challenges for real money. No filters. No fakes, all on camera. Speedrun is the world's first gig for cash economy, built for everyone. We believe every human is content, and every human should have a way to earn, instantly, globally, with nothing but a phone and drive. We reach people who are overlooked, ex-felons, war-zone residents, broke students, and anyone with zero followers. We are not here to favor rich influencers. We are here for the raw, the real and the fearless. Our mission is to democratize opportunity through action, to reward courage, creativity and built a future platform where anyone can turn themselves into a income machine.

Ressource de Speedrun (RUN) Site officiel

Prévision de prix de Speedrun (USD)

Combien vaudra Speedrun (RUN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Speedrun (RUN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ?

Consultez la prévision de prix de Speedrun maintenant !

RUN en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Speedrun (RUN)

Comprendre la tokenomics de Speedrun (RUN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet.

Combien vaut Speedrun (RUN) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de RUN en USD est de 0.00179213 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de RUN à USD ? $ 0.00179213 . Quelle est la capitalisation boursière de Speedrun ? La capitalisation boursière de RUN est de $ 1.79M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de RUN ? L'offre en circulation de RUN est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RUN ? RUN a atteint un prix ATH de 0.00339059 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RUN ? RUN a vu un prix ATL de 0.00154395 USD . Quel est le volume de trading de RUN ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RUN est de -- USD . Est-ce que RUN va augmenter cette année ? RUN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet.

