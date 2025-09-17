Informations sur le prix de SPIRA (SPIRA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00146299 $ 0.00146299 $ 0.00146299 Bas 24 h $ 0.00153513 $ 0.00153513 $ 0.00153513 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00146299$ 0.00146299 $ 0.00146299 Haut 24 h $ 0.00153513$ 0.00153513 $ 0.00153513 Sommet historique $ 0.00178383$ 0.00178383 $ 0.00178383 Prix le plus bas $ 0.00144676$ 0.00144676 $ 0.00144676 Variation du prix (1 h) +0.04% Changement de prix (1J) -0.09% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de SPIRA (SPIRA) est de $0.00150287. Au cours des dernières 24 heures, SPIRA a évolué entre un minimum de $ 0.00146299 et un maximum de $ 0.00153513, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPIRA est $ 0.00178383, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00144676.

En termes de performance à court terme, SPIRA a évolué de +0.04% au cours de la dernière heure, -0.09% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SPIRA (SPIRA)

Capitalisation boursière $ 225.43K$ 225.43K $ 225.43K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Offre en circulation 150.00M 150.00M 150.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de SPIRA est de $ 225.43K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPIRA est de 150.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.50M.