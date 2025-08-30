Informations sur le prix de Spot (SPOT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 2.17 Haut 24 h $ 2.25 Sommet historique $ 2.33 Prix le plus bas $ 0.833463 Variation du prix (1 h) +0.31% Changement de prix (1J) +1.66% Variation du prix (7 j) -2.17%

Le prix en temps réel de Spot (SPOT) est de $2.25. Au cours des dernières 24 heures, SPOT a évolué entre un minimum de $ 2.17 et un maximum de $ 2.25, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPOT est $ 2.33, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.833463.

En termes de performance à court terme, SPOT a évolué de +0.31% au cours de la dernière heure, +1.66% sur 24 heures et de -2.17% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Spot (SPOT)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 631.06K Offre en circulation 0.00 Offre totale 280,531.581498691

La capitalisation boursière actuelle de Spot est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPOT est de 0.00, avec une offre totale de 280531.581498691. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 631.06K.