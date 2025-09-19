Informations sur le prix de SprotoStrategy (SPRSTR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00002838 $ 0.00002838 $ 0.00002838 Bas 24 h $ 0.00029413 $ 0.00029413 $ 0.00029413 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00002838$ 0.00002838 $ 0.00002838 Haut 24 h $ 0.00029413$ 0.00029413 $ 0.00029413 Sommet historique $ 0.00029413$ 0.00029413 $ 0.00029413 Prix le plus bas $ 0.00002838$ 0.00002838 $ 0.00002838 Variation du prix (1 h) +9.79% Changement de prix (1J) -89.13% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de SprotoStrategy (SPRSTR) est de $0.00003119. Au cours des dernières 24 heures, SPRSTR a évolué entre un minimum de $ 0.00002838 et un maximum de $ 0.00029413, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPRSTR est $ 0.00029413, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002838.

En termes de performance à court terme, SPRSTR a évolué de +9.79% au cours de la dernière heure, -89.13% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SprotoStrategy (SPRSTR)

Capitalisation boursière $ 31.27K$ 31.27K $ 31.27K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 31.27K$ 31.27K $ 31.27K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de SprotoStrategy est de $ 31.27K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPRSTR est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 31.27K.