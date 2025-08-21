Informations sur le prix de SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00011481 Haut 24 h $ 0.00013086 Sommet historique $ 0.00013086 Prix le plus bas $ 0.00011481 Variation du prix (1 h) +0.12% Changement de prix (1J) +6.78% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) est de $0.00012995. Au cours des dernières 24 heures, SPYAI a évolué entre un minimum de $ 0.00011481 et un maximum de $ 0.00013086, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPYAI est $ 0.00013086, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00011481.

En termes de performance à court terme, SPYAI a évolué de +0.12% au cours de la dernière heure, +6.78% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Capitalisation boursière $ 129.95K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 129.95K Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de SPY AI AGENT by Virtuals est de $ 129.95K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPYAI est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 129.95K.