Informations sur le prix de SquiggleStrategy (SQUIGSTR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00138806 $ 0.00138806 $ 0.00138806 Bas 24 h $ 0.00234183 $ 0.00234183 $ 0.00234183 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00138806$ 0.00138806 $ 0.00138806 Haut 24 h $ 0.00234183$ 0.00234183 $ 0.00234183 Sommet historique $ 0.00234183$ 0.00234183 $ 0.00234183 Prix le plus bas $ 0.00138806$ 0.00138806 $ 0.00138806 Variation du prix (1 h) +12.51% Changement de prix (1J) -6.68% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de SquiggleStrategy (SQUIGSTR) est de $0.00204167. Au cours des dernières 24 heures, SQUIGSTR a évolué entre un minimum de $ 0.00138806 et un maximum de $ 0.00234183, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SQUIGSTR est $ 0.00234183, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00138806.

En termes de performance à court terme, SQUIGSTR a évolué de +12.51% au cours de la dernière heure, -6.68% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SquiggleStrategy (SQUIGSTR)

Capitalisation boursière $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de SquiggleStrategy est de $ 2.04M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SQUIGSTR est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.04M.