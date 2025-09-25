Informations sur le prix de stabble (STB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00317674 $ 0.00317674 $ 0.00317674 Bas 24 h $ 0.00323556 $ 0.00323556 $ 0.00323556 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00317674$ 0.00317674 $ 0.00317674 Haut 24 h $ 0.00323556$ 0.00323556 $ 0.00323556 Sommet historique $ 0.04127941$ 0.04127941 $ 0.04127941 Prix le plus bas $ 0.00301014$ 0.00301014 $ 0.00301014 Variation du prix (1 h) -0.06% Changement de prix (1J) -1.53% Variation du prix (7 j) +4.82% Variation du prix (7 j) +4.82%

Le prix en temps réel de stabble (STB) est de $0.00318598. Au cours des dernières 24 heures, STB a évolué entre un minimum de $ 0.00317674 et un maximum de $ 0.00323556, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STB est $ 0.04127941, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00301014.

En termes de performance à court terme, STB a évolué de -0.06% au cours de la dernière heure, -1.53% sur 24 heures et de +4.82% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour stabble (STB)

Capitalisation boursière $ 314.77K$ 314.77K $ 314.77K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Offre en circulation 98.80M 98.80M 98.80M Offre totale 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de stabble est de $ 314.77K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STB est de 98.80M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.59M.