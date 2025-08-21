Informations sur le prix de Stable Coin (SBC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.997994 $ 0.997994 $ 0.997994 Bas 24 h $ 0.999957 $ 0.999957 $ 0.999957 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.997994$ 0.997994 $ 0.997994 Haut 24 h $ 0.999957$ 0.999957 $ 0.999957 Sommet historique $ 0.999957$ 0.999957 $ 0.999957 Prix le plus bas $ 0.997994$ 0.997994 $ 0.997994 Variation du prix (1 h) -0.02% Changement de prix (1J) +0.17% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Stable Coin (SBC) est de $0.99965. Au cours des dernières 24 heures, SBC a évolué entre un minimum de $ 0.997994 et un maximum de $ 0.999957, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SBC est $ 0.999957, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.997994.

En termes de performance à court terme, SBC a évolué de -0.02% au cours de la dernière heure, +0.17% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Stable Coin (SBC)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 17.28M$ 17.28M $ 17.28M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 17,290,504.0 17,290,504.0 17,290,504.0

La capitalisation boursière actuelle de Stable Coin est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SBC est de 0.00, avec une offre totale de 17290504.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.28M.