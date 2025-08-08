Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de STAPL en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de STAPL.

Le prix de Staked Aria Premier Launch (STAPL) est actuellement de 0,943183 USD avec une capitalisation boursière de $ 7,34M USD. Le prix de STAPL en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Staked Aria Premier Launch (STAPL) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Staked Aria Premier Launch en USD était de $ -0,0030961887737138.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Staked Aria Premier Launch en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Staked Aria Premier Launch en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Staked Aria Premier Launch en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0,0030961887737138 -0,32% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Découvrez la dernière analyse de prix de Staked Aria Premier Launch : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0,938839$ 0,938839 $ 0,938839 Haut 24 h $ 0,947021$ 0,947021 $ 0,947021 Sommet historique $ 0,962009$ 0,962009 $ 0,962009 Variation du prix (1 h) -0,01% Changement de prix (1J) -0,32% Variation du prix (7 j) -1,67%

Informations de marché pour Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :