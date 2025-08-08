Prix de Staked Aria Premier Launch (STAPL)
Le prix de Staked Aria Premier Launch (STAPL) est actuellement de 0,943183 USD avec une capitalisation boursière de $ 7,34M USD. Le prix de STAPL en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de STAPL en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de STAPL.
Aujourd'hui, la variation du prix de Staked Aria Premier Launch en USD était de $ -0,0030961887737138.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Staked Aria Premier Launch en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Staked Aria Premier Launch en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Staked Aria Premier Launch en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -0,0030961887737138
|-0,32%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de Staked Aria Premier Launch : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0,01%
-0,32%
-1,67%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts. Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de Staked Aria Premier Launch (STAPL) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token STAPL !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 STAPL à VND
₫24 819,860645
|1 STAPL à AUD
A$1,44306999
|1 STAPL à GBP
￡0,69795542
|1 STAPL à EUR
€0,80170555
|1 STAPL à USD
$0,943183
|1 STAPL à MYR
RM3,99909592
|1 STAPL à TRY
₺38,37811627
|1 STAPL à JPY
¥138,647901
|1 STAPL à ARS
ARS$1 250,89645375
|1 STAPL à RUB
₽75,06793497
|1 STAPL à INR
₹82,7171491
|1 STAPL à IDR
Rp15 462,01391952
|1 STAPL à KRW
₩1 309,96800504
|1 STAPL à PHP
₱53,86518113
|1 STAPL à EGP
￡E.45,78210282
|1 STAPL à BRL
R$5,11205186
|1 STAPL à CAD
C$1,29216071
|1 STAPL à BDT
৳114,73821195
|1 STAPL à NGN
₦1 444,38101437
|1 STAPL à UAH
₴39,13266267
|1 STAPL à VES
Bs120,727424
|1 STAPL à CLP
$913,944327
|1 STAPL à PKR
Rs267,4866988
|1 STAPL à KZT
₸508,72461471
|1 STAPL à THB
฿30,49310639
|1 STAPL à TWD
NT$28,16344438
|1 STAPL à AED
د.إ3,46148161
|1 STAPL à CHF
Fr0,7545464
|1 STAPL à HKD
HK$7,39455472
|1 STAPL à MAD
.د.م8,53580615
|1 STAPL à MXN
$17,5432038
|1 STAPL à PLN
zł3,44261795
|1 STAPL à RON
лв4,10284605
|1 STAPL à SEK
kr9,03569314
|1 STAPL à BGN
лв1,57511561
|1 STAPL à HUF
Ft320,37096961
|1 STAPL à CZK
Kč19,76911568
|1 STAPL à KWD
د.ك0,287670815
|1 STAPL à ILS
₪3,23511769