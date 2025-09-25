Informations sur le prix de Staked IP (STIP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 11.63 $ 11.63 $ 11.63 Bas 24 h $ 13.4 $ 13.4 $ 13.4 Haut 24 h Bas 24 h $ 11.63$ 11.63 $ 11.63 Haut 24 h $ 13.4$ 13.4 $ 13.4 Sommet historique $ 15.09$ 15.09 $ 15.09 Prix le plus bas $ 11.63$ 11.63 $ 11.63 Variation du prix (1 h) -1.37% Changement de prix (1J) -5.90% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Staked IP (STIP) est de $11.67. Au cours des dernières 24 heures, STIP a évolué entre un minimum de $ 11.63 et un maximum de $ 13.4, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STIP est $ 15.09, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 11.63.

En termes de performance à court terme, STIP a évolué de -1.37% au cours de la dernière heure, -5.90% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Staked IP (STIP)

Capitalisation boursière $ 14.67M$ 14.67M $ 14.67M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 14.67M$ 14.67M $ 14.67M Offre en circulation 1.26M 1.26M 1.26M Offre totale 1,256,950.57710592 1,256,950.57710592 1,256,950.57710592

La capitalisation boursière actuelle de Staked IP est de $ 14.67M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STIP est de 1.26M, avec une offre totale de 1256950.57710592. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.67M.