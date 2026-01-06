Prix de Staked USD Coin aujourd'hui

Le prix de Staked USD Coin (SUSD) en direct est actuellement de $ 0.998254, avec une variation de 0.54 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SUSD en USD est de $ 0.998254 par SUSD.

Staked USD Coin se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 3,825,012 et une offre en circulation de 3.83M SUSD. Au cours des dernières 24 heures, SUSD a été échangé entre $ 0.992853 (plus bas) et $ 1.007 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.01, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.987027.

En termes de performance à court terme, SUSD a varié de +0.01% au cours de la dernière heure et de -0.11% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Staked USD Coin (SUSD)

Capitalisation boursière $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Offre en circulation 3.83M 3.83M 3.83M Offre totale 3,831,701.2643905 3,831,701.2643905 3,831,701.2643905

