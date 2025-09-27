Informations sur le prix de Staked USDai (SUSDAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.796061 Haut 24 h $ 1.048 Sommet historique $ 1.19 Prix le plus bas $ 0.796061 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) +0.19% Variation du prix (7 j) +0.17%

Le prix en temps réel de Staked USDai (SUSDAI) est de $1.038. Au cours des dernières 24 heures, SUSDAI a évolué entre un minimum de $ 0.796061 et un maximum de $ 1.048, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SUSDAI est $ 1.19, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.796061.

En termes de performance à court terme, SUSDAI a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, +0.19% sur 24 heures et de +0.17% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Staked USDai (SUSDAI)

Capitalisation boursière $ 311.07K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 44.07M Offre en circulation 302.90K Offre totale 140,198,413.6742026

La capitalisation boursière actuelle de Staked USDai est de $ 311.07K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SUSDAI est de 302.90K, avec une offre totale de 140198413.6742026. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 44.07M.