Prix de NEXST aujourd'hui

Le prix de NEXST (NXT) en direct est actuellement de $ 0.10197, avec une variation de 18.88 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de NXT en USD est de $ 0.10197 par NXT.

NEXST se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- NXT. Au cours des dernières 24 heures, NXT a été échangé entre $ 0.07935 (plus bas) et $ 0.131 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, NXT a varié de +7.67% au cours de la dernière heure et de +206.21% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 215.98K.

Informations de marché pour NEXST (NXT)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 215.98K$ 215.98K $ 215.98K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 61.18M$ 61.18M $ 61.18M Offre en circulation ---- -- Offre totale 600,000,000 600,000,000 600,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de NEXST est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 215.98K. L'offre en circulation de NXT est de --, avec une offre totale de 600000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 61.18M.