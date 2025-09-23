Informations sur le prix de Stargate Bridged USDC (USDC.E) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.991253 $ 0.991253 $ 0.991253 Bas 24 h $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.991253$ 0.991253 $ 0.991253 Haut 24 h $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Sommet historique $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Prix le plus bas $ 0.989603$ 0.989603 $ 0.989603 Variation du prix (1 h) +0.03% Changement de prix (1J) +0.13% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Stargate Bridged USDC (USDC.E) est de $0.999556. Au cours des dernières 24 heures, USDC.E a évolué entre un minimum de $ 0.991253 et un maximum de $ 1.011, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USDC.E est $ 1.011, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.989603.

En termes de performance à court terme, USDC.E a évolué de +0.03% au cours de la dernière heure, +0.13% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Capitalisation boursière $ 43.58M$ 43.58M $ 43.58M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 43.58M$ 43.58M $ 43.58M Offre en circulation 43.60M 43.60M 43.60M Offre totale 43,603,850.514493 43,603,850.514493 43,603,850.514493

La capitalisation boursière actuelle de Stargate Bridged USDC est de $ 43.58M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USDC.E est de 43.60M, avec une offre totale de 43603850.514493. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 43.58M.