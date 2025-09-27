Informations sur le prix de Stargate Bridged USDT0 (USDT0) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.998418 $ 0.998418 $ 0.998418 Bas 24 h $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.998418$ 0.998418 $ 0.998418 Haut 24 h $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Sommet historique $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Prix le plus bas $ 0.998418$ 0.998418 $ 0.998418 Variation du prix (1 h) +0.06% Changement de prix (1J) -0.03% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Stargate Bridged USDT0 (USDT0) est de $1.001. Au cours des dernières 24 heures, USDT0 a évolué entre un minimum de $ 0.998418 et un maximum de $ 1.004, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USDT0 est $ 1.004, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.998418.

En termes de performance à court terme, USDT0 a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, -0.03% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

Capitalisation boursière $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Offre en circulation 2.59M 2.59M 2.59M Offre totale 2,587,259.512349 2,587,259.512349 2,587,259.512349

La capitalisation boursière actuelle de Stargate Bridged USDT0 est de $ 2.59M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USDT0 est de 2.59M, avec une offre totale de 2587259.512349. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.59M.