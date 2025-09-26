Informations sur le prix de Stargate Bridged WETH (WETH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 3,832.13 Haut 24 h $ 4,120.82 Sommet historique $ 4,198.19 Prix le plus bas $ 3,832.13 Variation du prix (1 h) +0.26% Changement de prix (1J) -4.15% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Stargate Bridged WETH (WETH) est de $3,944.49. Au cours des dernières 24 heures, WETH a évolué entre un minimum de $ 3,832.13 et un maximum de $ 4,120.82, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WETH est $ 4,198.19, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 3,832.13.

En termes de performance à court terme, WETH a évolué de +0.26% au cours de la dernière heure, -4.15% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Stargate Bridged WETH (WETH)

Capitalisation boursière $ 50.24M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 50.24M Offre en circulation 12.74K Offre totale 12,742.6750205817

La capitalisation boursière actuelle de Stargate Bridged WETH est de $ 50.24M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WETH est de 12.74K, avec une offre totale de 12742.6750205817. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.24M.