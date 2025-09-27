Informations sur le prix de STAX Token ($STAX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.01640648 Haut 24 h $ 0.01721593 Sommet historique $ 0.01727892 Prix le plus bas $ 0.01640648 Variation du prix (1 h) -0.12% Changement de prix (1J) -4.24% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de STAX Token ($STAX) est de $0.01643591. Au cours des dernières 24 heures, $STAX a évolué entre un minimum de $ 0.01640648 et un maximum de $ 0.01721593, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $STAX est $ 0.01727892, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01640648.

En termes de performance à court terme, $STAX a évolué de -0.12% au cours de la dernière heure, -4.24% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour STAX Token ($STAX)

Capitalisation boursière $ 16.42M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 16.42M Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de STAX Token est de $ 16.42M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $STAX est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 16.42M.