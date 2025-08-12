Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de STM en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de STM.

Le prix de Steam22 (STM) est actuellement de 0.03135759 USD avec une capitalisation boursière de $ 3.14M USD. Le prix de STM en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Steam22 (STM) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Steam22 en USD était de $ +0.00131728.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Steam22 en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Steam22 en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Steam22 en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00131728 +4.39% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Steam22 (STM)

Découvrez la dernière analyse de prix de Steam22 : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.02938391$ 0.02938391 $ 0.02938391 Haut 24 h $ 0.0346144$ 0.0346144 $ 0.0346144 Sommet historique $ 0.0346144$ 0.0346144 $ 0.0346144 Variation du prix (1 h) +2.30% Changement de prix (1J) +4.39% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Steam22 (STM)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :