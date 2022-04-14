Tokenomics de STIX (STIX)
STIX is a derivative project of Stickerly, one of the world’s largest Web2 User-generated content sticker publishing platforms with 30 million monthly active users and over 400 million lifetime users. The Stickerly app provides an easy-to-use interface for creating and publishing memes that are then immediately usable as stickers in messenger apps like Telegram and Whatsapp. The global user base of Stickerly features heavy presence from regions such as Latin America, Southeast Asia, India, and also Europe. Unlike its Web2 legacy product, however, the Web3 STIX provides more engaging aspects other than just the publishing of UGC memes. Through regular competitions, creators submit memes on STIX that are then voted on by the STIX users. Winning memes with the most votes are then promoted on Stickerly, available to a global audience to download and use. The creators of winning memes, as well as the STIX users who correctly voted on said memes, stand to win on-chain rewards from a recurring weekly prize pool of $STIX tokens.
Tokenomics de STIX (STIX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de STIX (STIX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens STIX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens STIX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de STIX, explorez le prix en direct du token STIX !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.