Stoned Nouns born on eth in 2022 and we bridged the project to base on this 2025 was first ever NFT collection minted out using bankrbot. We are now developing our project to become a real CC0 Cannabis brand from web3 providing physical goods born on web3. Funded by NounsDAO we are now working for our next phygital drop to bring real cannabis products and merchandise to holders. We have our Ecosystems token $STONED and we are planning to make what REKT made for drinks
Tokenomics de STONED (STONED) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de STONED (STONED) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens STONED qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens STONED pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de STONED, explorez le prix en direct du token STONED !
