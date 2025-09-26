Informations sur le prix de Stonks (STNK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 7.9 $ 7.9 $ 7.9 Bas 24 h $ 9.0 $ 9.0 $ 9.0 Haut 24 h Bas 24 h $ 7.9$ 7.9 $ 7.9 Haut 24 h $ 9.0$ 9.0 $ 9.0 Sommet historique $ 370.17$ 370.17 $ 370.17 Prix le plus bas $ 7.81$ 7.81 $ 7.81 Variation du prix (1 h) +0.27% Changement de prix (1J) -9.72% Variation du prix (7 j) -46.66% Variation du prix (7 j) -46.66%

Le prix en temps réel de Stonks (STNK) est de $8. Au cours des dernières 24 heures, STNK a évolué entre un minimum de $ 7.9 et un maximum de $ 9.0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STNK est $ 370.17, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 7.81.

En termes de performance à court terme, STNK a évolué de +0.27% au cours de la dernière heure, -9.72% sur 24 heures et de -46.66% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Stonks (STNK)

Capitalisation boursière $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M Offre en circulation 581.92K 581.92K 581.92K Offre totale 581,916.019861517 581,916.019861517 581,916.019861517

La capitalisation boursière actuelle de Stonks est de $ 4.66M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STNK est de 581.92K, avec une offre totale de 581916.019861517. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.66M.