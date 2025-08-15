Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de JAILSTOOL en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de JAILSTOOL.

Le prix de Stool Prisondente (JAILSTOOL) est actuellement de 0.00330364 USD avec une capitalisation boursière de $ 3.29M USD. Le prix de JAILSTOOL en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Stool Prisondente (JAILSTOOL) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Stool Prisondente en USD était de $ -0.000389953203769229.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Stool Prisondente en USD était de $ +0.0004613011.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Stool Prisondente en USD était de $ -0.0004868987.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Stool Prisondente en USD était de $ -0.000975249805496029.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000389953203769229 -10.55% 30 jours $ +0.0004613011 +13.96% 60 jours $ -0.0004868987 -14.73% 90 jours $ -0.000975249805496029 -22.79%

Analyse de prix de Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Découvrez la dernière analyse de prix de Stool Prisondente : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00324034$ 0.00324034 $ 0.00324034 Haut 24 h $ 0.00373719$ 0.00373719 $ 0.00373719 Sommet historique $ 0.217874$ 0.217874 $ 0.217874 Variation du prix (1 h) +0.08% Changement de prix (1J) -10.55% Variation du prix (7 j) -2.63%

Informations de marché pour Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :