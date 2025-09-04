Informations sur le prix de Stork (SMS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00011115 $ 0.00011115 $ 0.00011115 Bas 24 h $ 0.00015613 $ 0.00015613 $ 0.00015613 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00011115$ 0.00011115 $ 0.00011115 Haut 24 h $ 0.00015613$ 0.00015613 $ 0.00015613 Sommet historique $ 0.00015613$ 0.00015613 $ 0.00015613 Prix le plus bas $ 0.00011115$ 0.00011115 $ 0.00011115 Variation du prix (1 h) -4.32% Changement de prix (1J) -7.12% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Stork (SMS) est de $0.00011312. Au cours des dernières 24 heures, SMS a évolué entre un minimum de $ 0.00011115 et un maximum de $ 0.00015613, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SMS est $ 0.00015613, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00011115.

En termes de performance à court terme, SMS a évolué de -4.32% au cours de la dernière heure, -7.12% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Stork (SMS)

Capitalisation boursière $ 112.04K$ 112.04K $ 112.04K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 112.04K$ 112.04K $ 112.04K Offre en circulation 997.90M 997.90M 997.90M Offre totale 997,904,856.941465 997,904,856.941465 997,904,856.941465

La capitalisation boursière actuelle de Stork est de $ 112.04K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SMS est de 997.90M, avec une offre totale de 997904856.941465. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 112.04K.