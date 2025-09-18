Informations sur le prix de Strategic ETH Reserve (SΞR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.2028
Haut 24 h $ 0.260926
Sommet historique $ 0.260926
Prix le plus bas $ 0.199259
Variation du prix (1 h) -1.48%
Changement de prix (1J) +13.99%
Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Strategic ETH Reserve (SΞR) est de $0.246263. Au cours des dernières 24 heures, SΞR a évolué entre un minimum de $ 0.2028 et un maximum de $ 0.260926, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SΞR est $ 0.260926, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.199259.

En termes de performance à court terme, SΞR a évolué de -1.48% au cours de la dernière heure, +13.99% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Strategic ETH Reserve (SΞR)

Capitalisation boursière $ 24.90M
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 24.90M
Offre en circulation 100.00M
Offre totale 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Strategic ETH Reserve est de $ 24.90M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SΞR est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.90M.