Prix de Strategy Punks aujourd'hui

Le prix de Strategy Punks ($STRPNK) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 1.03 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de $STRPNK en USD est de $ 0 par $STRPNK.

Strategy Punks se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 356,723 et une offre en circulation de 1.00B $STRPNK. Au cours des dernières 24 heures, $STRPNK a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00242568, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, $STRPNK a varié de -0.23% au cours de la dernière heure et de -1.50% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Strategy Punks ($STRPNK)

Capitalisation boursière $ 356.72K$ 356.72K $ 356.72K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 356.72K$ 356.72K $ 356.72K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Strategy Punks est de $ 356.72K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $STRPNK est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 356.72K.