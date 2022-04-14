Découvrez les informations clés sur Stray Dog (STRAYDOG), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Stray Dog (STRAYDOG)

StrayDog is not your polished corporate memecoin - it’s the feral alpha of the streets. Born from the alleyways of crypto, scarred by rugs, hardened by scams, and raised on scraps of degen dreams.

StrayDog is 100% community-driven with no team tokens, no leash, and no master. It’s pure chaos, pure meme, and pure pack energy.

Stray but never lost. Every dog has its day. Today belongs to the Stray.

Site officiel : https://straydogcoin.com Livre blanc : https://www.straydogcoin.com/assets/images/wp.pdf