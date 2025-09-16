Informations sur le prix de Stream Guy (STREAMGUY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0.00147765 $ 0.00147765 $ 0.00147765 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.00147765$ 0.00147765 $ 0.00147765 Sommet historique $ 0.00147765$ 0.00147765 $ 0.00147765 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -11.07% Changement de prix (1J) -50.99% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Stream Guy (STREAMGUY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, STREAMGUY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00147765, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STREAMGUY est $ 0.00147765, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, STREAMGUY a évolué de -11.07% au cours de la dernière heure, -50.99% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Stream Guy (STREAMGUY)

Capitalisation boursière $ 689.78K$ 689.78K $ 689.78K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 689.78K$ 689.78K $ 689.78K Offre en circulation 999.97M 999.97M 999.97M Offre totale 999,967,291.019749 999,967,291.019749 999,967,291.019749

La capitalisation boursière actuelle de Stream Guy est de $ 689.78K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STREAMGUY est de 999.97M, avec une offre totale de 999967291.019749. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 689.78K.