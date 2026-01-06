Prix de StreamerCoin aujourd'hui

Le prix de StreamerCoin (STREAMER) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 4.31 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de STREAMER en USD est de $ 0 par STREAMER.

StreamerCoin se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 76,136 et une offre en circulation de 999.83M STREAMER. Au cours des dernières 24 heures, STREAMER a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.03801292, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, STREAMER a varié de -0.85% au cours de la dernière heure et de +15.08% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour StreamerCoin (STREAMER)

Capitalisation boursière $ 76.14K$ 76.14K $ 76.14K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 76.14K$ 76.14K $ 76.14K Offre en circulation 999.83M 999.83M 999.83M Offre totale 999,827,394.796896 999,827,394.796896 999,827,394.796896

La capitalisation boursière actuelle de StreamerCoin est de $ 76.14K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STREAMER est de 999.83M, avec une offre totale de 999827394.796896. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 76.14K.