STRD est le jeton de gouvernance de la blockchain Stride, qui constitue un élément central de sa structure décisionnelle. Les détenteurs de STRD ont la possibilité de mettre en staking leurs tokens et d'obtenir ainsi des récompenses composées à la fois de STRD et de récompenses issues des tokens stakés liquides. Ce jeton permet aux utilisateurs de participer activement aux processus de gouvernance sur la chaîne, notamment en votant sur des questions telles que la sélection des validateurs et les mises à jour de la chaîne.

Ses fonctions principales demeurent intactes alors que Stride adopte l'Interchain Security (ICS). Les détenteurs de STRD peuvent continuer à mettre en staking leurs tokens afin de percevoir des récompenses, composées à la fois de STRD et de récompenses issues des tokens stakés liquides. Cela leur permet de s'engager activement dans les décisions et les processus de vote sur la chaîne, influençant ainsi des choix tels que la sélection des validateurs et les mises à jour.

Afin d'assurer la durabilité, l'émission de STRD sous forme de récompenses de staking a été réduite de moitié par rapport à la tokenomics initiale. Une partie des récompenses de staking, soit 15 %, est partagée avec le Cosmos Hub, favorisant ainsi la collaboration entre les deux écosystèmes. Le jeton STRD reste essentiel, servant de pilier pour exercer une influence sur la gouvernance et offrir des opportunités de staking dans le paysage en évolution de Stride.

Quel est le prix actuel de Stride ?

Négocié à $0.030952, Stride a affiché une variation de prix de -3.83 % au cours des dernières 24 heures.

Comment l'offre de tokens influence-t-elle la valorisation de STRD ?

L'offre joue un rôle majeur : avec 40064136.171274 tokens en circulation, la rareté ou l'inflation peut influencer significativement le comportement des prix sur le long terme.

Quelle est la capitalisation boursière de Stride ?

Sa capitalisation boursière s'élève à $1240434, ce qui lui vaut le rang n°3569 dans le monde et témoigne de l'ampleur de l'adoption du réseau.

Quelle est l'activité de trading sur 24 heures ?

STRD a enregistré un volume d'échanges de $--, ce qui reflète sa liquidité actuelle et l'activité des utilisateurs.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures ?

Il s'est échangé entre $0.03062971 et $0.03239451, aidant ainsi les investisseurs à évaluer la dynamique à court terme.

Comment Stride s'intègre-t-il dans la catégorie Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Liquid Staking ?

En tant que token Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Liquid Staking, STRD concurrence d'autres actifs similaires en fonction de son utilité, de son offre, de son adoption et des tendances de performance.

Quelles sont les tendances économiques à long terme du token ?

Les émissions, les brûlures, les calendriers de déverrouillage et les récompenses de staking — souvent liés à l'économie de -- — peuvent affecter l'offre future et la confiance du marché.