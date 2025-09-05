Qu'est-ce que Sui DePIN (SUIDEPIN)

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike. At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely. Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

Ressource de Sui DePIN (SUIDEPIN) Site officiel

Tokenomics de Sui DePIN (SUIDEPIN)

Comprendre la tokenomics de Sui DePIN (SUIDEPIN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Sui DePIN (SUIDEPIN) Combien vaut Sui DePIN (SUIDEPIN) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de SUIDEPIN en USD est de 0.00004457 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de SUIDEPIN à USD ? $ 0.00004457 . Consultez le Le prix actuel de SUIDEPIN en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Sui DePIN ? La capitalisation boursière de SUIDEPIN est de $ 44.58K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de SUIDEPIN ? L'offre en circulation de SUIDEPIN est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SUIDEPIN ? SUIDEPIN a atteint un prix ATH de 0.02374623 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SUIDEPIN ? SUIDEPIN a vu un prix ATL de 0.00004406 USD . Quel est le volume de trading de SUIDEPIN ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SUIDEPIN est de -- USD . Est-ce que SUIDEPIN va augmenter cette année ? SUIDEPIN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SUIDEPIN pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Sui DePIN (SUIDEPIN)