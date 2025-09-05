Prix de Sui DePIN (SUIDEPIN)
Le prix en temps réel de Sui DePIN (SUIDEPIN) est de $0.00004457. Au cours des dernières 24 heures, SUIDEPIN a évolué entre un minimum de $ 0.00004406 et un maximum de $ 0.00004928, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SUIDEPIN est $ 0.02374623, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004406.
En termes de performance à court terme, SUIDEPIN a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, -9.53% sur 24 heures et de -54.97% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Sui DePIN est de $ 44.58K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SUIDEPIN est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 44.58K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Sui DePIN en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Sui DePIN en USD était de $ -0.0000315889.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Sui DePIN en USD était de $ -0.0000333181.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Sui DePIN en USD était de $ -0.00014420806949247773.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-9.53%
|30 jours
|$ -0.0000315889
|-70.87%
|60 jours
|$ -0.0000333181
|-74.75%
|90 jours
|$ -0.00014420806949247773
|-76.39%
SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike. At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely. Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.