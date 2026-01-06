À propos de SuperDapp SuperDapp est une plateforme de pointe axée sur l'intelligence artificielle qui combine chat, Web3 et fonctionnalités sociales afin de créer une expérience humaine améliorée et fluide. Notre mission est de devenir l'application ultime en intégrant une assistance personnelle alimentée par l'IA, un écosystème dynamique pour les développeurs et une économie token solide.

Quel est le prix actuel de SuperDapp (SUPR) ?

Le prix en temps réel est de $0.00021474, ce qui reflète une variation de prix sur les dernières 24 heures de 6.36%. Ce chiffre est recalculé toutes les quelques secondes pour tenir compte des transactions en temps réel sur les marchés mondiaux.

Combien de tokens de SUPR sont en circulation ?

L'offre en circulation de SUPR est de 521973363.0, ce qui représente la quantité actuellement détenue par le public. L'offre en circulation influence la découverte des prix et la capitalisation boursière, particulièrement pour les actifs émergents.

Combien d'investisseurs détiennent actuellement SuperDapp ?

On estime à -- le nombre d'investisseurs uniques détenteurs de SUPR sur les réseaux pris en charge. Un nombre croissant d'investisseurs indique généralement une adoption croissante et un intérêt à long terme pour cet actif.

Quelle est la capitalisation boursière de SuperDapp aujourd'hui ?

La capitalisation boursière s'élève à $112091, plaçant ainsi SuperDapp au rang n°6964 dans le monde. La capitalisation boursière aide les investisseurs à comprendre la taille relative et la maturité de l'actif par rapport aux autres.

A quel rythme SUPR est-il actuellement échangé ?

Durant les dernières 24 heures, le token a enregistré un volume d'échanges de $--. Des volumes plus élevés correspondent souvent à une liquidité plus forte et à une participation accrue des traders.

Qu'est-ce qui motive la récente variation de SuperDapp ?

La récente variation de prix de 6.36% sur les dernières 24 heures est influencée par le sentiment du marché, le comportement des investisseurs, la performance globale de la catégorie dans Artificial Intelligence (AI),SocialFi,Decentralized Finance (DeFi),Rollux Ecosystem,Syscoin NEVM Ecosystem ainsi que par les mises à jour de l'écosystème --. Des actualités marquantes ou une hausse de l'intérêt pour le trading peuvent également y contribuer.