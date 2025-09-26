Informations sur le prix de Superseed (SUPR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00178704 Haut 24 h $ 0.00199825 Sommet historique $ 0.00355003 Prix le plus bas $ 0.00178704 Variation du prix (1 h) -0.20% Changement de prix (1J) -8.55% Variation du prix (7 j) -14.40%

Le prix en temps réel de Superseed (SUPR) est de $0.00182731. Au cours des dernières 24 heures, SUPR a évolué entre un minimum de $ 0.00178704 et un maximum de $ 0.00199825, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SUPR est $ 0.00355003, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00178704.

En termes de performance à court terme, SUPR a évolué de -0.20% au cours de la dernière heure, -8.55% sur 24 heures et de -14.40% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Superseed (SUPR)

Capitalisation boursière $ 1.29M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.32M Offre en circulation 704.35M Offre totale 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Superseed est de $ 1.29M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SUPR est de 704.35M, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.32M.