Informations sur le prix de Sus (SUS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00099516 $ 0.00099516 $ 0.00099516 Bas 24 h $ 0.00493113 $ 0.00493113 $ 0.00493113 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00099516$ 0.00099516 $ 0.00099516 Haut 24 h $ 0.00493113$ 0.00493113 $ 0.00493113 Sommet historique $ 0.00493113$ 0.00493113 $ 0.00493113 Prix le plus bas $ 0.00099516$ 0.00099516 $ 0.00099516 Variation du prix (1 h) -12.07% Changement de prix (1J) -9.09% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Sus (SUS) est de $0.00127849. Au cours des dernières 24 heures, SUS a évolué entre un minimum de $ 0.00099516 et un maximum de $ 0.00493113, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SUS est $ 0.00493113, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00099516.

En termes de performance à court terme, SUS a évolué de -12.07% au cours de la dernière heure, -9.09% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sus (SUS)

Capitalisation boursière $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,992,827.519692 999,992,827.519692 999,992,827.519692

La capitalisation boursière actuelle de Sus est de $ 1.31M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SUS est de 999.99M, avec une offre totale de 999992827.519692. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.31M.