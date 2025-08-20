Qu'est-ce que Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s. It is a permissionless protocol allowing: - Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security - Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators - Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains - Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons. Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem. Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking. In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits: - Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch. - Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets. LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token. The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal. In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

Combien vaut Suzaku Token (SUZ) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de SUZ en USD est de 0.129824 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de SUZ à USD ? $ 0.129824 . Consultez le Le prix actuel de SUZ en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Suzaku Token ? La capitalisation boursière de SUZ est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de SUZ ? L'offre en circulation de SUZ est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SUZ ? SUZ a atteint un prix ATH de 0.204252 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SUZ ? SUZ a vu un prix ATL de 0.127793 USD . Quel est le volume de trading de SUZ ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SUZ est de -- USD .

