Prix de Suzaku Token (SUZ)
-0.04%
-2.67%
--
--
Le prix en temps réel de Suzaku Token (SUZ) est de $0.129824. Au cours des dernières 24 heures, SUZ a évolué entre un minimum de $ 0.127793 et un maximum de $ 0.137552, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SUZ est $ 0.204252, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.127793.
En termes de performance à court terme, SUZ a évolué de -0.04% au cours de la dernière heure, -2.67% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Suzaku Token est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SUZ est de 0.00, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.99M.
Aujourd'hui, la variation du prix de Suzaku Token en USD était de $ -0.0035735638910736.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Suzaku Token en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Suzaku Token en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Suzaku Token en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -0.0035735638910736
|-2.67%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s. It is a permissionless protocol allowing: - Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security - Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators - Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains - Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons. Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem. Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking. In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits: - Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch. - Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets. LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token. The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal. In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra Suzaku Token (SUZ) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Suzaku Token (SUZ) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Suzaku Token.
Consultez la prévision de prix de Suzaku Token maintenant !
Comprendre la tokenomics de Suzaku Token (SUZ) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SUZ !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|08-19 15:30:00
|Mises à jour de l'industrie
Repli du marché après Bitcoin, focus sur le discours de Powell ce vendredi
|08-19 03:40:00
|Politique de change
La SEC américaine reporte sa décision sur plusieurs demandes d'ETF crypto
|08-18 17:40:00
|Mises à jour de l'industrie
Les altcoins suivent le repli du marché plus large, RAY chute de plus de 9% en 24h
|08-18 10:12:00
|Mises à jour de l'industrie
La part de marché du Bitcoin chute à 59,4%, la capitalisation boursière des Altcoins augmente de 3,06% au cours de la semaine dernière
|08-17 18:11:00
|Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des stablecoins a augmenté de 2,18% au cours des 7 derniers jours, dépassant 276,9 milliards de dollars
|08-17 11:15:00
|Mises à jour de l'industrie
Les avoirs cumulés de la Ethereum Reserve Company et de divers ETF dépassent 10 millions de coins
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.