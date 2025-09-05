Informations sur le prix de Syncoin (SNC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 25.03 Haut 24 h $ 25.54 Sommet historique $ 25.54 Prix le plus bas $ 25.03 Variation du prix (1 h) +0.14% Changement de prix (1J) +0.76% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Syncoin (SNC) est de $25.5. Au cours des dernières 24 heures, SNC a évolué entre un minimum de $ 25.03 et un maximum de $ 25.54, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SNC est $ 25.54, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 25.03.

En termes de performance à court terme, SNC a évolué de +0.14% au cours de la dernière heure, +0.76% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Syncoin (SNC)

Capitalisation boursière $ 948.71K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 41.26M Offre en circulation 37.20K Offre totale 1,618,033.0

La capitalisation boursière actuelle de Syncoin est de $ 948.71K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SNC est de 37.20K, avec une offre totale de 1618033.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 41.26M.