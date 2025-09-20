Informations sur le prix de Synthetix sUSD (SUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.961626 $ 0.961626 $ 0.961626 Bas 24 h $ 0.975114 $ 0.975114 $ 0.975114 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.961626$ 0.961626 $ 0.961626 Haut 24 h $ 0.975114$ 0.975114 $ 0.975114 Sommet historique $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Prix le plus bas $ 0.429697$ 0.429697 $ 0.429697 Variation du prix (1 h) -0.10% Changement de prix (1J) +0.59% Variation du prix (7 j) +0.25% Variation du prix (7 j) +0.25%

Le prix en temps réel de Synthetix sUSD (SUSD) est de $0.97243. Au cours des dernières 24 heures, SUSD a évolué entre un minimum de $ 0.961626 et un maximum de $ 0.975114, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SUSD est $ 2.45, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.429697.

En termes de performance à court terme, SUSD a évolué de -0.10% au cours de la dernière heure, +0.59% sur 24 heures et de +0.25% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Synthetix sUSD (SUSD)

Capitalisation boursière $ 46.89M$ 46.89M $ 46.89M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 46.89M$ 46.89M $ 46.89M Offre en circulation 48.22M 48.22M 48.22M Offre totale 48,221,524.95090902 48,221,524.95090902 48,221,524.95090902

La capitalisation boursière actuelle de Synthetix sUSD est de $ 46.89M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SUSD est de 48.22M, avec une offre totale de 48221524.95090902. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 46.89M.