Informations sur le prix de Taki Games (TAKI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0.00204014 $ 0.00204014 $ 0.00204014 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.00204014$ 0.00204014 $ 0.00204014 Sommet historique $ 0.294838$ 0.294838 $ 0.294838 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.94% Variation du prix (7 j) -91.14% Variation du prix (7 j) -91.14%

Le prix en temps réel de Taki Games (TAKI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, TAKI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00204014, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TAKI est $ 0.294838, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, TAKI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.94% sur 24 heures et de -91.14% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Taki Games (TAKI)

Capitalisation boursière $ 209.46K$ 209.46K $ 209.46K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 536.68K$ 536.68K $ 536.68K Offre en circulation 1.17B 1.17B 1.17B Offre totale 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Taki Games est de $ 209.46K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TAKI est de 1.17B, avec une offre totale de 3000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 536.68K.