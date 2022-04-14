Tokenomics de TCY (TCY)
ThorChain is a decentralized liquidity network with an interoperable blockchain that allows cross-chain token swaps in a non-custodial manner. It does not peg or wrap assets, but simply allows users to swap tokens across various Layer 1 blockchains. So, traders on ThorChain can seamlessly move from Bitcoin to Ethereum, to Polkadot and etc. without having to register for an exchange or go through KYC, like on CEXs. Hence, users are minimally exposed to custody and counterparty risks
TCY is a token to compensate users for the closure of the Lending and Savers programs. Affected users can claim TCY equal to their debt at the time of the halt. TCY stakers receive 10% of THORChain's total income.
Tokenomics de TCY (TCY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de TCY (TCY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TCY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TCY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TCY, explorez le prix en direct du token TCY !
