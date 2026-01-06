Quel est le prix actuel de TeaFi Token ?

Le prix en direct de TeaFi Token (TEA) est de $0.02923891 USD. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne TeaFi Token sur le marché ?

TeaFi Token occupe actuellement le rang n°6328 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de $167968. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de TEA ?

L'offre en circulation de TEA est de 5744704.136002787 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour TeaFi Token ?

Durant les dernières 24 heures, TeaFi Token a échangé dans une fourchette comprise entre $0.02900792 (plus bas sur 24 heures) et $0.03410639 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point TeaFi Token est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

TeaFi Token a atteint un plus haut historique de $0.402085, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de $0.02259381. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de TEA est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à $--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour TeaFi Token ?

La variation actuelle du prix de 0.36% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Governance. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.