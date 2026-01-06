CEXDEX+
Le prix de Telepath8 en direct est actuellement de 0 USD. La capitalisation boursière de P8BCI est de 36,314 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de P8BCI en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

Prix de Telepath8 (P8BCI)

Prix en temps réel : 1 P8BCI à USD

--
----
+7.20%1D
USD
Graphique du prix de Telepath8 (P8BCI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 14:09:41 (UTC+8)

Prix de Telepath8 aujourd'hui

Le prix de Telepath8 (P8BCI) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 7.27 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de P8BCI en USD est de $ 0 par P8BCI.

Telepath8 se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 36,314 et une offre en circulation de 979.62M P8BCI. Au cours des dernières 24 heures, P8BCI a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, P8BCI a varié de +0.21% au cours de la dernière heure et de +14.67% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Telepath8 (P8BCI)

$ 36.31K
$ 36.31K$ 36.31K

--
----

$ 36.31K
$ 36.31K$ 36.31K

979.62M
979.62M 979.62M

979,621,522.252937
979,621,522.252937 979,621,522.252937

La capitalisation boursière actuelle de Telepath8 est de $ 36.31K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de P8BCI est de 979.62M, avec une offre totale de 979621522.252937. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 36.31K.

Historique du prix de Telepath8 en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

+7.27%

+14.67%

+14.67%

Historique du prix de Telepath8 (P8BCI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Telepath8 en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Telepath8 en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Telepath8 en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Telepath8 en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+7.27%
30 jours$ 0-50.37%
60 jours$ 0-79.61%
90 jours$ 0--

Prédiction du prix de Telepath8

Prévision du prix de Telepath8 (P8BCI) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de P8BCI en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Telepath8 (P8BCI) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Telepath8 pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix Telepath8 pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de P8BCI pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de Telepath8.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Quel est le prix de négociation actuel de Telepath8 ?

Telepath8 (P8BCI) est actuellement coté à $0.00003707 USD, ce qui reflète une variation de prix de 7.27 % au cours des dernières 24 heures. Ce prix représente le dernier taux de marché agrégé sur les principales bourses et est mis à jour en continu en fonction de l'activité du marché en temps réel.

Quels sont les facteurs qui influencent la variation de prix de Telepath8 aujourd'hui ?

La récente variation de prix sur les dernières 24 heures est déterminée par une combinaison de sentiment du marché, de fluctuations de liquidité et de performances sectorielles dans le secteur de Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem,Pump.fun Creator. Les tendances économiques plus larges ainsi que l'activité sur la chaîne -- peuvent également contribuer à la volatilité à court terme.

Quelle est l'intensité de l'intérêt commercial pour P8BCI ?

Les investisseurs ont généré un volume d'échanges de $-- sur 24 heures, signalant une participation active. Un volume élevé indique généralement une confiance accrue et une meilleure découverte des prix.

Où se situe Telepath8 sur le marché mondial des cryptomonnaies ?

Il occupe actuellement le rang n°8888 avec une capitalisation boursière de $36314, ce qui le place parmi les actifs les plus établis de son secteur.

Que nous apprend l'offre en circulation concernant P8BCI ?

Avec 979621522.252937 tokens en circulation, le niveau d'offre joue un rôle majeur dans la détermination de la rareté, de l'inflation à long terme et de la valorisation du marché.

Comment le prix d'aujourd'hui se compare-t-il à la performance récente de Telepath8 ?

La fourchette de prix entre $0.00003316 et $0.00004679 au cours des dernières 24 heures met en évidence sa volatilité intrajournalière et aide les traders à évaluer les opportunités de prix à court terme.

Comment Telepath8 se positionne-t-il par rapport à des actifs similaires ?

Par rapport aux autres tokens de Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem,Pump.fun Creator, P8BCI continue de montrer une performance compétitive, soutenue par un volume stable et un intérêt constant tant de la part des investisseurs particuliers que des institutions.

Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 14:09:41 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Telepath8 (P8BCI)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

