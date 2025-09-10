En savoir plus sur TENGE

Prix de TENGE TENGE (TENGE)

Prix en temps réel : 1 TENGE à USD

-12.50%1D
Graphique du prix de TENGE TENGE (TENGE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-10 13:42:06 (UTC+8)

Informations sur le prix de TENGE TENGE (TENGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

-3.17%

-12.03%

--

--

Le prix en temps réel de TENGE TENGE (TENGE) est de $0.0003016. Au cours des dernières 24 heures, TENGE a évolué entre un minimum de $ 0.00029737 et un maximum de $ 0.00035077, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TENGE est $ 0.00039379, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00029737.

En termes de performance à court terme, TENGE a évolué de -3.17% au cours de la dernière heure, -12.03% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TENGE TENGE (TENGE)

$ 253.03K
--
$ 297.94K
849.25M
1,000,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de TENGE TENGE est de $ 253.03K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TENGE est de 849.25M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 297.94K.

Historique du prix de TENGE TENGE (TENGE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de TENGE TENGE en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de TENGE TENGE en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de TENGE TENGE en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de TENGE TENGE en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-12.03%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que TENGE TENGE (TENGE)

TENGE is a memecoin,We Dance, We Wrestle, We Laugh, We Meme while the market cries. Tenge Tenge Movement isn’t just about vibes; it’s a global wave of joy, laughter, and pure, unapologetic fun. We are here to break the monotony, shake off the stress, and remind the crypto world how to smile again, one dance, one meme, one wild moment at a time.Just real people, real energy, and a movement .

Ressource de TENGE TENGE (TENGE)

Prévision de prix de TENGE TENGE (USD)

Combien vaudra TENGE TENGE (TENGE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs TENGE TENGE (TENGE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour TENGE TENGE.

Consultez la prévision de prix de TENGE TENGE maintenant !

TENGE en devises locales

Tokenomics de TENGE TENGE (TENGE)

Comprendre la tokenomics de TENGE TENGE (TENGE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TENGE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur TENGE TENGE (TENGE)

Combien vaut TENGE TENGE (TENGE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de TENGE en USD est de 0.0003016 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de TENGE à USD ?
Le prix actuel de TENGE en USD est $ 0.0003016. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de TENGE TENGE ?
La capitalisation boursière de TENGE est de $ 253.03K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de TENGE ?
L'offre en circulation de TENGE est de 849.25M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TENGE ?
TENGE a atteint un prix ATH de 0.00039379 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TENGE ?
TENGE a vu un prix ATL de 0.00029737 USD.
Quel est le volume de trading de TENGE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TENGE est de -- USD.
Est-ce que TENGE va augmenter cette année ?
TENGE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TENGE pour une analyse plus approfondie.
