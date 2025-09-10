Informations sur le prix de TENGE TENGE (TENGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00029737 $ 0.00029737 $ 0.00029737 Bas 24 h $ 0.00035077 $ 0.00035077 $ 0.00035077 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00029737$ 0.00029737 $ 0.00029737 Haut 24 h $ 0.00035077$ 0.00035077 $ 0.00035077 Sommet historique $ 0.00039379$ 0.00039379 $ 0.00039379 Prix le plus bas $ 0.00029737$ 0.00029737 $ 0.00029737 Variation du prix (1 h) -3.17% Changement de prix (1J) -12.03% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de TENGE TENGE (TENGE) est de $0.0003016. Au cours des dernières 24 heures, TENGE a évolué entre un minimum de $ 0.00029737 et un maximum de $ 0.00035077, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TENGE est $ 0.00039379, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00029737.

En termes de performance à court terme, TENGE a évolué de -3.17% au cours de la dernière heure, -12.03% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TENGE TENGE (TENGE)

Capitalisation boursière $ 253.03K$ 253.03K $ 253.03K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 297.94K$ 297.94K $ 297.94K Offre en circulation 849.25M 849.25M 849.25M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de TENGE TENGE est de $ 253.03K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TENGE est de 849.25M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 297.94K.