Quel est le prix en direct de Tensora ?

Tensora se négocie à $0.00013295, affichant une variation de prix de -2.98 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre en temps réel reflète les données combinées provenant de plusieurs marchés au comptant.

Quelle est la volatilité de TORA aujourd'hui ?

La volatilité du prix de TORA au cours des dernières 24 heures est de -- %. Une volatilité plus élevée indique des variations rapides du prix, tandis qu'une volatilité plus faible traduit une stabilité.

Quel est l'écart de trading sur 24 heures pour Tensora ?

Le token a fluctué entre $0.00013287 (le bas) et $0.00014298 (le haut). Les traders l'utilisent souvent pour évaluer la dynamique quotidienne et la force du marché.

Quel est le volume d'échanges généré par TORA ?

Au cours des dernières 24 heures, TORA a accumulé $-- d'activité commerciale, ce qui montre à quel point le marché s'engage activement avec cet actif.

Comment le prix actuel se compare-t-il à son ATH et à son ATL ?

Le niveau record historique est de $0.01225463, et le niveau le plus bas jamais atteint est de $0.00011543. Comparer le prix actuel à ces niveaux aide les traders à comprendre les cycles à long terme.

Quelle est la solidité de la liquidité du marché pour Tensora ?

La solidité de la liquidité est notée --/100, ce qui indique la profondeur du carnet d'ordres et la facilité d'exécution durant les sessions de trading actives.

Comment TORA se compare-t-il aux autres tokens de la catégorie BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2) ?

Dans la catégorie BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2), TORA affiche une performance compétitive, soutenue par une liquidité de $-- et un intérêt constant de la part des traders.