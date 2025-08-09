Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de TERMINAL en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de TERMINAL.

Le prix de Terminal (TERMINAL) est actuellement de 0.0006941 USD avec une capitalisation boursière de $ 554.24K USD. Le prix de TERMINAL en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Terminal (TERMINAL) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Terminal en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Terminal en USD était de $ -0.0000479115.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Terminal en USD était de $ -0.0004184195.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Terminal en USD était de $ +0.00038261253839573445.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -3.11% 30 jours $ -0.0000479115 -6.90% 60 jours $ -0.0004184195 -60.28% 90 jours $ +0.00038261253839573445 +122.83%

Analyse de prix de Terminal (TERMINAL)

Découvrez la dernière analyse de prix de Terminal : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.0006652$ 0.0006652 $ 0.0006652 Haut 24 h $ 0.00074098$ 0.00074098 $ 0.00074098 Sommet historique $ 0.01162659$ 0.01162659 $ 0.01162659 Variation du prix (1 h) +0.83% Changement de prix (1J) -3.11% Variation du prix (7 j) +46.43%

Informations de marché pour Terminal (TERMINAL)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :