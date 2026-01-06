Prix de Tesla rStock aujourd'hui

Le prix de Tesla rStock (TSLAR) en direct est actuellement de $ 453.37, avec une variation de 1.69 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TSLAR en USD est de $ 453.37 par TSLAR.

Tesla rStock se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,237,145 et une offre en circulation de 2.73K TSLAR. Au cours des dernières 24 heures, TSLAR a été échangé entre $ 444.02 (plus bas) et $ 456.33 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 496.06, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 397.8.

En termes de performance à court terme, TSLAR a varié de -0.00% au cours de la dernière heure et de -4.43% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Tesla rStock (TSLAR)

Capitalisation boursière $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Offre en circulation 2.73K 2.73K 2.73K Offre totale 2,728.999032724 2,728.999032724 2,728.999032724

La capitalisation boursière actuelle de Tesla rStock est de $ 1.24M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TSLAR est de 2.73K, avec une offre totale de 2728.999032724. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.24M.