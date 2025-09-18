Informations sur le prix de Thank You So Much (TYSM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.86% Changement de prix (1J) +2.17% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Thank You So Much (TYSM) est de --. Au cours des dernières 24 heures, TYSM a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TYSM est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, TYSM a évolué de -1.86% au cours de la dernière heure, +2.17% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Thank You So Much (TYSM)

Capitalisation boursière $ 2.80K$ 2.80K $ 2.80K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 51.06K$ 51.06K $ 51.06K Offre en circulation 5.49B 5.49B 5.49B Offre totale 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalisation boursière actuelle de Thank You So Much est de $ 2.80K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TYSM est de 5.49B, avec une offre totale de 99999999999.99998. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 51.06K.