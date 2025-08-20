Informations sur le prix de The Amazing Digital Circus (TADC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00032305 $ 0.00032305 $ 0.00032305 Bas 24 h $ 0.00054442 $ 0.00054442 $ 0.00054442 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00032305$ 0.00032305 $ 0.00032305 Haut 24 h $ 0.00054442$ 0.00054442 $ 0.00054442 Sommet historique $ 0.00054442$ 0.00054442 $ 0.00054442 Prix le plus bas $ 0.00032305$ 0.00032305 $ 0.00032305 Variation du prix (1 h) -18.14% Changement de prix (1J) -26.73% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de The Amazing Digital Circus (TADC) est de $0.00039886. Au cours des dernières 24 heures, TADC a évolué entre un minimum de $ 0.00032305 et un maximum de $ 0.00054442, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TADC est $ 0.00054442, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00032305.

En termes de performance à court terme, TADC a évolué de -18.14% au cours de la dernière heure, -26.73% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour The Amazing Digital Circus (TADC)

Capitalisation boursière $ 404.27K$ 404.27K $ 404.27K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 404.27K$ 404.27K $ 404.27K Offre en circulation 999.98M 999.98M 999.98M Offre totale 999,980,308.671222 999,980,308.671222 999,980,308.671222

La capitalisation boursière actuelle de The Amazing Digital Circus est de $ 404.27K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TADC est de 999.98M, avec une offre totale de 999980308.671222. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 404.27K.