Informations sur The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

CORGIB is not just a Meme coin, but also an NFT Marketplace where users can create NFT memes and trade on the Marketplace.

CORGIB is a community product of PolkaBridge, aims to give fairlaunch and to bring value to PBR investors.

Site officiel : https://corgib.polkabridge.org/