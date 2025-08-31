Informations sur le prix de The Eagle (EAGLE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00171844 Haut 24 h $ 0.00363349 Sommet historique $ 0.00363349 Prix le plus bas $ 0.00171844 Variation du prix (1 h) +8.62% Changement de prix (1J) +38.90% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de The Eagle (EAGLE) est de $0.00308798. Au cours des dernières 24 heures, EAGLE a évolué entre un minimum de $ 0.00171844 et un maximum de $ 0.00363349, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EAGLE est $ 0.00363349, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00171844.

En termes de performance à court terme, EAGLE a évolué de +8.62% au cours de la dernière heure, +38.90% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour The Eagle (EAGLE)

Capitalisation boursière $ 3.10M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.10M Offre en circulation 1000.00M Offre totale 999,996,546.272527

La capitalisation boursière actuelle de The Eagle est de $ 3.10M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EAGLE est de 1000.00M, avec une offre totale de 999996546.272527. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.10M.